EYT tazminatlarını alamayan işçilerden Bolu Belediyesi önünde eylem

BOLU Belediyesi'nden EYT kapsamında emekli olan 138 işçiden 38'i tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye önünde toplanıp, alacaklarının yatırılmasını istedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görüştüğü işçilere mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Bolu Belediyesi'nde çalışan 138 işçi, EYT kapsamında emekli oldu. Belediyeye 14 Mart'ta dilekçelerini verip emekliye ayrılan işçiler, aradan geçen 2 ay içinde tazminatlarının ödenmediğini belirterek tepki gösterdi. Emekli işçilerden 38'i, İzzet Baysal Caddesi'ndeki belediye binası önünde toplandı. İşçiler adına açıklamalarda bulunan Hayrettin Tayşi, "Bizler EYT hakkıyla 14 Mart 2023'te dilekçelerimizi verdik. Dilekçeleri verirken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bizlere en az 2 ay içinde kıdem tazminatlarımızın hesaplarımıza geçeceğini söyledi ama bu süre zarfında hiçbir ilerleme olmadı. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

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