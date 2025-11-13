Eynesil'de Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Hasan Dede Defnedildi
Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında alabora olan teknede hayatını kaybeden 70 yaşındaki Hasan Dede'nin cenazesi, Aralık köyünde düzenlenen törenle defnedildi. Törene vali ve kaymakamların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Dede için Aralık köyündeki Dedeoğlu Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Hasan Dede'nin (70) cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarılan iki balıkçının hastanedeki tedavisinin ise tamamlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel