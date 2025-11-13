Eynesil'de Tekne Kazasında Hayatını Kaybeden Hasan Dede Defnedildi

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında dün teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Hasan Dede'nin cenazesi defnedildi.

Dede için Aralık köyündeki Dedeoğlu Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hasan Dede'nin (70) cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince kurtarılan iki balıkçının hastanedeki tedavisinin ise tamamlandığı öğrenildi.