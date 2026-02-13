Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Eynesil ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" eğitim programı düzenlendi.

Ören İlkokulu'nda organize edilen programda, İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi personelince öğrencilere eğitim verildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi aracı ve ambulansın tanıtıldığı programda, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının kullanımıyla ilgili de bilgi aktarıldı.

Espiye

Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi görenler ziyaret edildi.

İlçe Müftüsü Haki Özgül ve beraberindekiler, hastanede tedavi görenlere "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Hastalara şifa dileyen Özgül, yaklaşan ramazanlarını da tebrik etti.