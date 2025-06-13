Eynesil'de İsrail Saldırılarına Protesto
Giresun'un Eynesil ilçesinde, trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. AK Parti İlçe Başkanı Halil Köse, herkesin bu saldırılara karşı ses çıkarması gerektiğini vurguladı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi.
İlçedeki trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Filistin", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirildi.
Ak Parti İlçe Başkanı Karaman Halil Köse, gazetecilere, İsrail'in saldırılarına karşı herkesin her platformda tepki göstermesi gerektiğini belirtti.
Zulme karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Köse, Filistin'in herkesin meselesi olduğunun altını çizdi.
Kaynak: AA / Ahmet Ceylan - Güncel