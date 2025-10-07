Haberler

Eynesil'de 15. Geleneksel Hamsi Şenliği Düzenlendi

Eynesil'de 15. Geleneksel Hamsi Şenliği Düzenlendi
Güncelleme:
Giresun'un Eynesil ilçesinde, Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu'nda 15. Geleneksel Hamsi Şenliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara ızgarada pişirilen hamsiler ikram edildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, 15. Geleneksel Hamsi Şenliği gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu bahçesinde organize edilen etkinlikte, ızgarada pişirilen hamsiler katılımcılara ikram edildi.

Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Engin Kaban, etkinliği, çeşitli illerden gelen öğrencilerin kaynaşması amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Şenliğe, Kaymakam Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan - Güncel
