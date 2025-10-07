Eynesil'de 15. Geleneksel Hamsi Şenliği Düzenlendi
Giresun'un Eynesil ilçesinde, Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu'nda 15. Geleneksel Hamsi Şenliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara ızgarada pişirilen hamsiler ikram edildi.
Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Engin Kaban, etkinliği, çeşitli illerden gelen öğrencilerin kaynaşması amacıyla düzenlediklerini belirtti.
Şenliğe, Kaymakam Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Ceylan - Güncel