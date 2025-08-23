Eymir Gölü Yakınında Yangın Çıkaran Şüpheli Tutuklandı

ANKARA'da Eymir Gölü yakınındaki otluk alanda yangın çıkardığı şüphesiyle yakalanan D.P., tutuklandı.

Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'nde bulunan Eymir Gölü yakınındaki otluk ve ağaçlık alanda, çarşamba günü yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi sonrası D.P.'nin şüpheli olduğunu belirleyip yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.