Ankara'da "Geleneksel Eymir'de 5188 Adım Yürüyüşü"nün ikincisi yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Eymir Gölü'nde 'Geleneksel Eymir'de 5188 Adım Yürüyüşü'nün ikincisini düzenledi. Etkinliğe emniyet personeli, özel güvenlik sektörü temsilcileri ve görevliler katıldı, pasta kesilip 5188 adımlık parkur yüründü.
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) Özel Güvenlik Haftası kapsamında Eymir Gölü'nde "Geleneksel Eymir'de 5188 Adım Yürüyüşü"nün ikincisi yapıldı.
EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca gerçekleştirilen yürüyüşe, emniyet personeli ile özel güvenlik sektörünün önde gelen temsilcileri, sendika yetkilileri ve özel güvenlik görevlileri katıldı.
Etkinlik öncesinde yürüyüşe katılanlar "Özel Güvenlik Pastası" kesti.
Katılımcılar, "5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"a ithafen oluşturulan parkurda, 5188 adımlık yürüyüş gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur