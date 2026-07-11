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Paris'teki Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar dolayısıyla kapılarını ziyarete erken kapatacak

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Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bu hafta sonu ziyaret saatlerini değiştirdi. Kule, bugün ve yarın yerel saatle 16.00'da kapanacak; son ziyaretçi kabulü ise 12.15'te yapılacak. Fransa'da 24 vilayette kırmızı, 59 vilayette turuncu alarm verilirken sıcaklıkların 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin, aşırı sıcaklar nedeniyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacağı belirtildi.

Eyfel Kulesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kule'nin ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

Kule, bugün ve yarın yerel saatle 16.00'dan itibaren ziyarete kapılarını kapatacak. Standart uygulamada, Eyfel Kulesi yerel saatle 00.45'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Tarihi yapıyı bu hafta sonu ziyaret etmek isteyenler, en son yerel saatle 12.15'te içeriye alınacak.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 24 vilayette "kırmızı alarm", 59 vilayette ise "turuncu alarm" verilmişti. Ülkede gün içinde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
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