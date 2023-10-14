EXPO 2023 ziyaretçilerine kapılarını açtı

Hanefi Mahçiçek : Bütün belediyelerimiz başta Kahramanmaraş olmak üzere buralara sefer düzenlemelerini istiyorum

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e kapılarını açtı. 62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018'de Türkiye'ye kazandırılan EXPO 2023, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla Onikişubat Belediyesi tarafından vatandaşların ziyaretlerine açıldı.

"Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" olarak belirlenen, kültürleri bir araya getirmesi amaçlayan ve yaklaşık 789 bin metrekare alanda inşa edilen EXPO 2023 ziyaretçilerine kapılarını açtı. Hayata geçirilen dev organizasyonda amfi tiyatro, EXPO kulesi, kütüphane, hobi evleri, çocuk alanları ve toplantı salonları vatandaşların beğenisine sunuldu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve yaklaşık 3 ay boyunca açık kalması planlanan dev organizasyonda çeşitli ülkelerin sanatsal ve kültürel değerleri de tanıtılacak.

"Çok ciddi sıkıntılarla karşılaştık"

EXPO 2023 projesinin Kahramanmaraş'ın tanıtımına büyük katkı sunacağını ifade eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Kahramanmaraş'ın bilinilirlik eksiği vardı o eksiği nasıl giderebiliriz diye çalıştık. Öyle bir proje üretecektik ki hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde giderelim. Dolayısı ile bu işi sağlayacak uluslararası bir proje ile gittik konuştuk ve anlaşıp bize verdiler. Biz 2018 yılında aldık. O yıldan günümüze çok ciddi sıkıntılarla karşılaştık bir taraftan pandemi, 6 Şubat'ta dünyanın en büyük deprem felaketi ile karşılaştık. Bir miktar yaraları da sararak bir dünya projesinin içinde yer alması gereken ilave projeler ne varsa onlar üzerinde çalıştık" dedi.

"24 ülke katılıyor"

Kahramanmaraş için EXPO 2023 projesinin prestij projesi olduğunu söyleyen Mahçiçek, "Sürdürülebilir projelerle donattık ve alanın içinde 70 bin metrekare dünyanın en büyük havuzunu yaptık. Çocuklar için atölyeler, gençler için eğlence merkezleri yaptık. Uğur böceği kelebek bahçeleri yaptık. Arasta diye bir çarşı yaptık, açık bir alışveriş merkezi, nikah sarayı ile bir dünya projesini Allah'a şükür gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takibi var. Cumhurbaşkanlığımızın himayesine alındı ve bugün inşallah hep beraber açacağız ve 24 ülke katılıyor. Bu ülkeler de bugün buradalar. Deprem günlerinde bu ülkenin insanları yardımlaşma ve birlik beraberlik anlamında çok güzel örnekler verdiler. Bütün belediyelerimiz başta Kahramanmaraş olmak üzere buralara sefer düzenlemelerini istiyorum. Bu seferler düzenlenirse buradaki esnaflarımıza ve konaklamalarımız imkan sağlayacak. Dolayısı ile onların gelişmesine ve bu sıkıntıları atlatabilmelerine imkan sağlanmış olunacak" ifadelerini kullandı.

Programın açılışı sonrasında Onikişubat Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Mescid-i Aksa fotoğrafı hediye etti.