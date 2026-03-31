"Evsizlere Konaklama Projesi"nin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış şartlarının devam etmesi nedeniyle 'Evsizlere Konaklama Projesi'nin süresini 30 Nisan'a kadar uzattı. Proje, evsiz ve kimsesiz vatandaşlara barınma imkanı sağlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Kasım ayında 81 il valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na gönderilen genelgeyle kış aylarında vatandaşların sokakta kalmaması hedeflenmişti.

Isıl harita verilerine göre ülkenin büyük bölümünde 31 Mart'ta sona ermesi planlanan proje, soğuk hava koşullarının devam etmesi ve herhangi bir aksaklığa neden olmaması amacıyla 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş imzasıyla kış aylarının başında yayımlanan genelge doğrultusunda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara barınma imkanının yanı sıra gerekli durumlarda psikososyal destek de veriliyor.

Genelge kapsamında il ve ilçelerde evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti gerçekleştiriliyor, tespit edilen vatandaşlar, ilk etapta kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştiriliyor.

Bu alanların yetersiz kaldığı durumlarda ise pansiyon, otel gibi konaklama yerleri devreye alınıyor ya da kişilerin kışı geçirebilmeleri için uygun mekanlar tahsis ediliyor.

Barınma hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da ilgili birimler tarafından karşılanıyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
