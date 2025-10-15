Haberler

Evsizler Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tahliye Edilen Binada Yaşamaya Başladı

Evsizler Kentsel Dönüşüm Kapsamında Tahliye Edilen Binada Yaşamaya Başladı
Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen ve yıkılmayan binayı evsizler mesken tuttu. Kapı ve açık alanlar beton bloklarla kapatılmasına rağmen evsizler binaya farklı giriş noktaları oluşturarak girmeye devam ediyor. Yerel esnaf, binanın mahalleye zarar verdiğini ifade ediyor.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle 4 yıl önce tahliye edilen ancak ev sahipleri anlaşamadığı için yıkılamayan binaların giriş noktaları kapatıldı. Beton duvarları kıran evsizler, binayı mesken tuttu.

Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın bazı sakinleri, bir süre önce oturdukları binanın kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılabilmesi için evlerini tahliye etti. Bazı ev sahipleri ise bu karar üzerine dava açarak binanın yıkılmasını engelledi. Bu sürede tamamen boşaltılan binayı evsizler mesken tutunca önlem amacıyla kapı ve zemindeki açık alanlar beton bloklar örülerek kapatıldı. Binadan karot alabilmek için gelen görevliler zorunlu olarak küçük bir delik açarak içeri girdi. Bu açık kısım ise evsizler tarafından genişletilerek, farklı yerlerden giriş noktaları oluşturuldu. Binaya giren evsizler, burada kalmaya başladı.

'3- 4 DEFA YANGIN ÇIKARDILAR'

Aynı sokakta iş yeri bulunan Kerim Ceylan, "Evsizler küçük deliği büyüttü. Sürekli binaya girip çıkıyorlar. 3-4 defa yangın çıkardılar, itfaiye geldi. Yıkılabilmesi için mahkeme sonucu bekleniyor. Bu binanın bütün mahalleye zararı var. Yıkılsın, bir an önce herkes rahat etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
