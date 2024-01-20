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Evsiz Adam, Uyuduğu Apartmanda Kendini Yakan Ateşle Yaralandı

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Antalya'da bir evsiz adam, konaklamak için girdiği boş apartmanda uyurken yaktığı ateş sonucu kollarını ve boynunu yaktı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan adamın durumu ciddiyetini koruyor.

ANTALYA'da, konaklamak için girdiği boş apartmanda uyumadan önce yaktığı ateş kollarını ve boynunu yakan Evsiz Serkan Ç. (31), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce tahliye edilen bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, konaklamak için binaya giren Serkan Ç., ısınmak için yanında götürdüğü kağıt ve kartonları yaktıktan sonra uyudu. Karton ve kağıtların tutuşmasıyla yayılan ateş Serkan Ç.'ye ulaşırken, boş apartmandan duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Binaya giren ekipler, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Serkan Ç.'nin kollarını ve boynunu yaktığını belirledi. Ekipler tarafından binadan çıkarılan Serkan Ç., bu sırada basın mensuplarını görüp, yüzünü kapatarak tekrar apartmana girdi. Serkan Ç., ekiplerin ikna çabasıyla tekrar binadan çıkarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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