Haberler

Evrim Sanat Galerisi'nin yaz koleksiyon sergisi İstanbul'da açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Evrim Sanat Galerisi'nin düzenlediği "Yaz Koleksiyon Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Evrim Sanat Galerisi'nin düzenlediği "Yaz Koleksiyon Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, sergide 39 sanatçının yaklaşık 70 eserine yer verildi.

Resim, seramik ve heykel başta olmak üzere farklı tekniklerde üretilen eserlerin yer aldığı sergi, koleksiyonerler ve sanat izleyicilerine çağdaş sanatın güncel üretimlerini bir arada görme imkanı sunuyor.

Farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçıları buluşturan seçkide, Aysu Koçak, Mümin Candaş, Soner Çakmak, Günsu Saraçoğlu, Bayram Muz, Vladimir Topal, Mesut Eren, Sema Sevgen, Funda Tarakçıoğlu, Mustafa Vural, Gamze Gökçen, Nurgül Dökmeciler, Işıl Dural, Bahar Kılıç, Gülsün Yılmaz, Saim Altuncu, Batuhan Seyhan, Bengü Toksöz, Mahmut Özdemir, Ömer Koçağ, Dünya Dural, Beklan Murat, Seda Mit, Mehmet Arif Ölmez, Fulya Akçagüner, Nesrin Sağlam, Eser Ege Güray, Ecevit Üresin, Asuman Tuncay, Elif Nazlı Duran, Mehtab Kardaş, Aydan Baktır, Fehim Güler, Neslihan Demircioğlu, Dilek Işıksel, Mert Ulcay, Ahmet Öcal ve Seyit Mehmet Buçukoğlu'nun eserleri yer alıyor.

Sergi, 29 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı

Mauroc Icardi'ye bir şok daha!
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu