Evrim Sanat Galerisi'nin yaz koleksiyon sergisi İstanbul'da açıldı

Evrim Sanat Galerisi'nin düzenlediği "Yaz Koleksiyon Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, sergide 39 sanatçının yaklaşık 70 eserine yer verildi.

Resim, seramik ve heykel başta olmak üzere farklı tekniklerde üretilen eserlerin yer aldığı sergi, koleksiyonerler ve sanat izleyicilerine çağdaş sanatın güncel üretimlerini bir arada görme imkanı sunuyor.

Farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçıları buluşturan seçkide, Aysu Koçak, Mümin Candaş, Soner Çakmak, Günsu Saraçoğlu, Bayram Muz, Vladimir Topal, Mesut Eren, Sema Sevgen, Funda Tarakçıoğlu, Mustafa Vural, Gamze Gökçen, Nurgül Dökmeciler, Işıl Dural, Bahar Kılıç, Gülsün Yılmaz, Saim Altuncu, Batuhan Seyhan, Bengü Toksöz, Mahmut Özdemir, Ömer Koçağ, Dünya Dural, Beklan Murat, Seda Mit, Mehmet Arif Ölmez, Fulya Akçagüner, Nesrin Sağlam, Eser Ege Güray, Ecevit Üresin, Asuman Tuncay, Elif Nazlı Duran, Mehtab Kardaş, Aydan Baktır, Fehim Güler, Neslihan Demircioğlu, Dilek Işıksel, Mert Ulcay, Ahmet Öcal ve Seyit Mehmet Buçukoğlu'nun eserleri yer alıyor.

Sergi, 29 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA