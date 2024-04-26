Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yağmur ve şükür duası etkinliği düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştirildi.

Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Şehit Piyade Uzman Çavuş Cihan Bozkurt Çay Bahçesi'nde yapıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimde kendisini bu göreve layık gören belde halkına teşekkürlerini iletti.

Görevinin ilk ayında, ilk yağmur ve şükür duasını yaptıklarını belirten Uysal, "Çiftçilerimizin yağmur duasına ihtiyaçları var. Bu nedenle hem yağmur duamızı hem de geçen yılki kazancımızın şükür duasını yapıyoruz." dedi.

Yağmur ve şükür dualarının yapılması, katılımcılara pilav ve ayran ikramında bulunulmasıyla sona eren etkinliğe, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, köy muhtarları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.