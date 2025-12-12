"5. Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali" başvuruları başladı

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali"ne (US3F) başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, FilmFreeway üzerinden kabul edilen başvurular, 25 Mart 2026'da sona erecek. Festivalin ödül miktarları ve jüri duyuruları, 1 Ocak'ta yine FilmFreeway sayfasında yayımlanacak.

Bilimkurgu ve fantastik sinemanın yaratıcı potansiyelini görünür kılmayı amaçlayan festival, gelecek yıl mayıs ayında Türkiye ve Avrupa'da toplam 16 şehirde eşzamanlı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Festival, uluslararası sahnesinde Avrupa'da Köln ve Budapeşte şehirlerinde, Türkiye'de ise Sivas, Ankara, Kars, Kocaeli, Adana, Giresun, Tekirdağ, Mardin, Gaziantep, İzmir, Ordu, Alanya, Eskişehir ve İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

"US3F artık tek merkezli değil, birbirine bağlı, kapsayıcı, yaratıcı bir festival ağı"

"Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali", yapay zekadan robotiğe, uzay araştırmalarından alternatif gerçekliklere, sinemaya, bilime ve yaratıcı düşünceye yönelik kapsayıcı bir buluşma alanı oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival İdari Direktörü Filiz Dağ, "Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali, 5. yılında artık yalnızca bir festival olmaktan çıktı. Çok şehirli, çok katmanlı ve çok evrenli bir kültür ağına dönüştü. Kurulduğumuz günden beri hayalim, festivalimizi Türkiye'nin tüm şehirlerine, dünyaya ve hatta bir gün başka gezegenlere taşımaktı. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz meta-evren deneyimi, yapay zeka filmleri ve insansı robotların yer aldığı etkinliklerle bu hayalin ilk adımlarını attık." ifadelerini kullandı.

Dağ, festivalin 16 şehirde gerçekleştirileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Artık tek merkezli değil, birbirine bağlı, kapsayıcı ve yaratıcı bir festival ağıyız. Her şehrin kendi festival yönetmeni, kendi enerjisi, kendi vizyonu var. US3F artık tek merkezli değil, birbirine bağlı, kapsayıcı, yaratıcı bir festival ağı, gerçek bir US3F Evreni. En büyük hayalim, ülkemizden festival alanında gerçek bir dünya markası çıkarmak. Türkiye'nin yaratıcı ruhunu bilimkurgunun evrenselliğiyle birleştirerek herkese ulaşmak ve US3F Evreni'ni herkes için açık bir kapıya dönüştürmek istiyorum."