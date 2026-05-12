Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Morales için yakalama kararı çıkarıldı

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales için "nitelikli insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Ulusal basındaki habere göre, Morales hakkında nitelikli insan kaçakçılığı suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, Tarija kentinde başladı.

???????Morales ve avukatlarının duruşmaya katılmaması üzerine mahkeme, eski lideri "firari" ilan ederek hakkında yakalama kararı çıkardı ve yurt dışına çıkışını yasaklayan adli kontrol tedbiri uyguladı.

Morales'in duruşmaya katılmamasını "yargıya itaatsizlik" olarak değerlendiren mahkeme, alınan kararla polise eski Devlet Başkanı'nı görüldüğü yerde ek izne gerek olmadan gözaltına alma yetkisi verdi.

Morales'in avukatları, müvekkillerine resmi tebligatın usule uygun yapılmadığını, bu nedenle duruşmaya katılmadıklarını açıkladı.

"Yargılama askıya alınmıştır"

Davanın savcısı Luis Gutierrez, basına yaptığı açıklamada, "Sanıklar, bizzat gelene ya da kamu gücüyle mahkemeye getirilmelerine kadar yargılama askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.

Morales'in yakalanmasının polisin sorumluluğunda olduğunu belirten Gutierrez, savcılığın doğrudan gözaltı yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Morales, uzun süredir Cochabamba kentine bağlı Chapare bölgesinde bulunuyor. Siyasi desteğinin güçlü olduğu bölgede, taraftarları, güvenlik güçlerinin bölgeye girişini zorlaştırıyor.

Morales ne ile suçlanıyor?

Savcılık, Morales'i insan kaçakçılığı suçlamasının yanı sıra 2016'da reşit olmayan bir kızla ilişki yaşamak ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olmakla suçluyor.

Ayrıca kızın ailesinin de bu ilişkiden çıkar sağlamak amacıyla kızlarını Morales'e "teslim ettiği" öne sürülüyor.

Eski Devlet Başkanı Morales hakkında 2006-2019 dönemindeki başkanlık sürecinde "cinsel istismar" suçlamasıyla 17 Aralık 2024'te yakalama kararı çıkarılmıştı.

Güvenlik güçlerinin Morales'i gözaltına almak için harekete geçmesi, ülkede günlerce şiddetli protestolara neden olmuş ve çok sayıda Morales yanlısı gözaltına alınmıştı.