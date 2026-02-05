Haberler

Evlilik yıl dönümünde şehit olan Binbaşı Yetişen, mezarı başında anıldı

Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, evlilik yıl dönümünde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Şubat 2025'te bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, memleketi Aydın'da toprağa verildi. Evli, 1 çocuk babası olan şehit Binbaşı Yetişen için şehadetinin yıl dönümünde yıl dönümünde memleketi Efeler ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin annesi Ayşe Gaser, ailesi ve yakınları dualar okuyup, gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
