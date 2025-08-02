Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış

Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
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Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
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Adana'da düşen eğitim uçağının evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı ortaya çıktı. Uçakta bulunan kadına, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, kadının "Evet" yanıtından sonra uçağın kaza kırıma uğrayarak düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden dün kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada pilot Burak Yürekli ile uçaktaki Şeyda Doğan yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmışPilot Burak Yürekli

UÇAK EVLİLİK TEKLİFİNDEN SONRA DÜŞMÜŞ

Kırıma uğrayan uçağın, Şeyda Doğan ile nişanlısının evlilik teklifi organizasyonu için kalktığı ortaya çıktı. Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın "evet" yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Abartmayın, azmayın... Sevinmedim yanlış anlaşılmasın sadece her yönden üzüldüm, her yönden.

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımustafa karagöz:

Çok şairane olmuş

yanıt18
yanıt1
Haber YorumlarıDerunum:

Demek ki evlililk iyi gitmeyecek, bu bir işaret.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıİş insanı:

millet aç sizin azgılıgınız ne gidin bir ögrenci birçocuk okutun paranız fazlaysa

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa karagöz:

Okutmadığını nerden biliyorsun

yanıt1
yanıt21
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