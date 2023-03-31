Evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldüren sanığın babası da tutuklandı

ÇORUM'da evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek kabul etmeyen Şerife İçöz'ün (19) ağabeyi Mustafa İçöz'ü (21) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Özkarslı'nın (26) babası Mehmet Özkarslı da tutuklandı.

Geçen yıl, Çorum Sungurlu'ya bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek evlenmek istemediğini söyledi. Bu nedenle Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. 18 Ekim 2022'de Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp Mustafa İçöz'e ateş etti. Ağır yaralanan İçöz, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Özkarslı hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Özkarslı hakkında ise 'öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı.