Evlatlık olarak verilen genç bisiklet kazasında hayatını kaybetti

ANKARA'da annesinin ölümünden sonra babası tarafından 8 aylıkken evlatlık verilen ve 4 yıl önce kardeşlerini bulan Murat Sırav (33), bisikletle işten eve dönerken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Tokat'ta çiftçilik yapan ve 5 yıl önce hayatını kaybeden Hidayet Doğan, menenjit hastalığına yakalanan eşi Kaster Doğan'ın ölümünden sonra 8 aylık oğlu Murat'ı Ankara'da yaşayan Yusuf ve Şerife Sırav'a evlatlık verdi. Ankara'daki özel bir şirkette makine ressamı olarak çalışan Sırav, 4 yıl önce öz kardeşlerinin kendine ulaşması üzerine evlatlık olduğunu öğrendi. Evli ve 2 çocuk babası Sırav, 5 kardeşiyle bir araya gelip hasret giderdi. Bundan sonraki süreçte de kardeşleriyle görüşmeye devam eden Sırav, 26 Temmuz'da bisikletle işten eve dönerken Yenimahalle ilçesindeki Lalegül Kavşağı'nda Ü.D. (45) idaresindeki TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR sürücü, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.