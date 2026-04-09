Evlat nöbetindeki anne: Ceza yok, gelin teslim olun

VAN'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 120'nci haftada da DEM Parti il Başkanlığı önünde devam etti.

VAN'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 120'nci haftada da DEM Parti il Başkanlığı önünde devam etti. Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Beni duyuyorsanız, görüyorsanız gelin devlet güçlerimize teslim olun. Ceza yok, bir şey yok. Gelin kaldığınız yerden hayatınızı devam edin. Anne ve babaları üzmeyin. Yıllardır biz sizin peşinizdeyiz ve gözyaşı döküyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, DEM Parti İl Binası'na kadar yürüdü. 120'nci haftada süren yürüyüş sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Eyleme, 2012 yılında dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, yıllardır evladından haber alamadığını belirtti. Sancar, "2019'dan beri biz evlat mücadelesi veriyoruz. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı istedik, başka bir şey istemedik. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte biz mutlu olduk. Bu sürecin başlamasında büyük katkıları olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki; Hakkari, Van, Muş ve Diyarbakır'daki ailelerin çocukları ölüsü ya da dirisiyle ailelerine kavuşması. Hem bizim hem de çocuklarımızın hayallerini çaldılar. Onların kalemlerini kırdılar. 2019'dan beri biz bu kapıdan ayrılmadık, ayrılmaya da niyetimiz yoktur. Acılı anne ve babalar olarak evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Biz çocuklarımızı almadan bu kapıdan ayrılmayacağız" diye konuştu.

'SİZİ KANDIRIYORLAR'

Dağdaki PKK'lılara seslenen Sancar, "Beni duyuyorsanız, görüyorsanız gelin devlet güçlerimize teslim olun. Ceza yok, bir şey yok. Gelin kaldığınız yerden hayatınızı devam edin. Anne ve babaları üzmeyin. Yıllardır biz sizin peşinizdeyiz ve gözyaşı döküyoruz. Biz son nefesimize kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Orada hayat yok, gelin teslim olun. Özgürlük varsa burada var. Siz bu bayrağın altında doğmuşsunuz, bu bayrağın altında ölün. Bu bayrak için ölün. Onlar için kendinizi öldürtmeyin. Sizi kandırıyorlar, sizi dağlarda, mağaralarda fare gibi çürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMUN SIKINTISINDAN KANSER HASTALIĞINA YAKALANDIM'

12 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Servet için eyleme katılan Hınare Ayci ise Türkçe bilmediği için Kürtçe konuştu. Ayci, "Oğlum gel teslim ol. Ben kanser hastasıyım. Oğlum sağ mı, öldü mü bilmiyorum. Hiçbir haber alamıyoruz. Sağ ise bize haber göndersin. Hiçbir ses ve seda yok. Oğlum gel teslim ol. Ben kanser hastalığına yakalandım. Gel bana yetiş. Beni duyuyorsan, görüyorsan gel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş