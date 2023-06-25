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Evladını boğazını keserek öldüren baba tutuklandı

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Kocaeli'de tartıştığı oğlunu boğazını keserek öldüren baba, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli'de babası tarafından bıçaklanarak öldürülen Tayfun Koç son yolculuğuna uğurlandı. Evlat katili baba ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesiyle baba oğlunu boğazından bıçaklamıştı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri Tayfun Koç'un öldüğünü tespit etmiş baba Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Evladını boğazını keserek öldüren baba tutuklandı

TUTUKLANDI

Tayfun Koç, bugün Çayırova Yenimahalle Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evlat katili baba Y.K. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Evladını boğazını keserek öldüren baba tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Güncel

Çayırova Kocaeli Baba 3. Sayfa Güncel Haberler

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