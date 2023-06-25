Evladını boğazını keserek öldüren baba tutuklandı

Kocaeli'de babası tarafından bıçaklanarak öldürülen Tayfun Koç son yolculuğuna uğurlandı. Evlat katili baba ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesiyle baba oğlunu boğazından bıçaklamıştı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri Tayfun Koç'un öldüğünü tespit etmiş baba Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Tayfun Koç, bugün Çayırova Yenimahalle Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evlat katili baba Y.K. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.