Evinin Elektriği Kesik Olan Mersinli Vatandaş: Çocuklarımın Günlerce Aç Kaldığı Oluyor

Mersin'de fatura borcu nedeniyle evinin elektriği kesik olan vatandaş, kendilerini ziyaret eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a, "Benim çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor. Kolumdan rahatsızlığım olduğu için iş de bulamıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Kusura bakmayın ama intiharı bile düşündüm" dedi.

Ali Mahir Başarır, Mersin'in Yenişehir ilçesinde, dört aydır faturasını ödeyemediği için evinin elektriği kesilen ve karanlıkta kalan bir aileyi ziyaret etti. Elektrik borcunu ödeyemeyen baba, Başarır'a yaşadıkları sorunları anlatırken "Hiç kendi milletini düşünmüyorlar, bizi düşünmüyorlar, bizim halimizi görmüyorlar. Kaç kere gittik, başvurduk ama hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. İnsan önce kendi milletini düşünür. Benim çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor. Kolumdan rahatsızlığım olduğu için iş de bulamıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Kusura bakmayın ama intiharı bile düşündüm" diye konuştu.

Başarır ise "Bakın, elimde EnerjiSA'nın elektrikleri kestiğine dair belgesi var. İki çocuğu olan dört kişilik bir aile karanlıkta. Türkiye bu durumda. Utanın biraz, utanın! Koskoca Enerji Bakanı yalan söylüyor ve yalan söylemekten sıkılmıyor, utanmıyor. Biz bu ailenin elektrik faturasını ödedik, evin ihtiyaçları için gerekli şeyleri yaptık ama peki yapamadıklarımız ne olacak" dedi.