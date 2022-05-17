Evine gelen çiçeği alıp, boş kağıda imza attı; 95 bin dolarlık senetle icraya verildi - Haberler

ADANA (DHA) - ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurye olarak evine çiçek getiren kişinin elindeki boş kağıdı teslim tutanağı sanıp imzalayan Şükran Candan'ı (55), 2 ay geçtikten sonra kiracısı 95 bin dolarlık senetle mahkemeye verdi. 1'i yazlık 5 evi, 1 arabası ve 1 motosikleti haciz edilen Candan, kendisini kiracısının dolandırdığını belirterek, Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne hacizlerin ve icraların durdurulması davası açtı.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Şükran Candan'ın arsasına iki bloklu bir site inşa edildi. Candan, bu siteden 5 daire aldı. Dairelerden birini satan Candan, 3'ünü ise evli çocuklarına verdi. 1 daireyi ise Halil B.'ye (45) aralık ayında kiraladı. Halil B., sevgilisi Nuray F. ile eve taşındı. Ancak çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı ve Nuray F., iddiaya göre evi terk etti. Halil B. de ocak ayında Nuray F. ile ayrıldığını söyleyerek, evden ayrıldı.

Candan, avukatı aracılığıyla yapılan hacizler ve icra işlemlerine karşı Adana Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyadi tedbir talebiyle 'Menfi tespit ve kıymetli evrağın iptali' davası açtı.