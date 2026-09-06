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Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son anları kamerada

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Kağıthane'de evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binaya girişi ve asansör beklediği görülen Kılıç için ölüm incelemesi sürüyor.

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri yaşadığı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki Kılıç'ın son görüntülerine ulaşıldı.

Dairesinin bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kılıç'ın binaya geldiği ve asansör beklediği anlar yer alıyor.

Kılıç'tan dün haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olay yerindeki çalışmaların ardından Kılıç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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