EVİN BAHÇESİNE GİREN YARALI DOMUZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arka ayağından yaralanan yaban domuzu, bir evin bahçesine sığındı. Ekiplerce uyutulan domuz, tedavi altına alındı.

Konacık Mahallesi Babürşah Caddesi üzerindeki bahçeli bir eve saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle sağ arka ayağı kırılan bir yaban domuzu girdi. Sabah kalktıklarında bahçelerinde domuzu gören ev sakinleri, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Domuzun arka ayağının kırık olduğunu ve güçlükle hareket ettiğini gören ev sakinleri, belediye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bahçedeki ağaçların dibine sığınan domuz, ekiplerce bayıltılmadan araca alınmak istendi ancak domuz 3 iğne ile bayıltılarak araca alınabildi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü aracına alınan yaban domuzu, daha Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.