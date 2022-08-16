Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVİN BAHÇESİNE GİREN YARALI DOMUZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Güncel Haberler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arka ayağından yaralanan yaban domuzu, bir evin bahçesine sığındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arka ayağından yaralanan yaban domuzu, bir evin bahçesine sığındı. Ekiplerce uyutulan domuz, tedavi altına alındı.

Konacık Mahallesi Babürşah Caddesi üzerindeki bahçeli bir eve saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle sağ arka ayağı kırılan bir yaban domuzu girdi. Sabah kalktıklarında bahçelerinde domuzu gören ev sakinleri, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Domuzun arka ayağının kırık olduğunu ve güçlükle hareket ettiğini gören ev sakinleri, belediye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bahçedeki ağaçların dibine sığınan domuz, ekiplerce bayıltılmadan araca alınmak istendi ancak domuz 3 iğne ile bayıltılarak araca alınabildi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü aracına alınan yaban domuzu, daha Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konacık Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title