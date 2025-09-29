Evgeny Grinko Türkiye'yi Gezecek: Konser Turnesi Başlıyor
Ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Ekim ve Aralık aylarında çeşitli şehirlerde müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar ile sahne alacak.
Ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Sanatçı, turne kapsamında 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 8 Ekim'de Congresium Ankara'da, 7 Aralık'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 8 Aralık'ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda, 11 Aralık'ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM A Salonu'nda, 12 Aralık'ta Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 15 Aralık'ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 18 Aralık'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'sinde konser verecek.
Sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak sanatçı, 20 Aralık'ta ise Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu'nda sahne alacak.