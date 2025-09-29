Haberler

Evgeny Grinko Türkiye'yi Gezecek: Konser Turnesi Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında Ekim ve Aralık aylarında çeşitli şehirlerde müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar ile sahne alacak.

Ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, turne kapsamında 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 6 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 7 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 8 Ekim'de Congresium Ankara'da, 7 Aralık'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 8 Aralık'ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda, 11 Aralık'ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM A Salonu'nda, 12 Aralık'ta Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 15 Aralık'ta Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 18 Aralık'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne'sinde konser verecek.

Sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak sanatçı, 20 Aralık'ta ise Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu'nda sahne alacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.