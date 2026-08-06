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Parkta Motosiklet Çalan Şüpheli Alkollüyüm Dedi Ama Tutuklandı

Parkta Motosiklet Çalan Şüpheli Alkollüyüm Dedi Ama Tutuklandı
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Adana'da parkta bir motosikletin gidon kilidini ayağıyla kırarak düz kontak yapıp çalan H.U., çaldığı motosikletle gezerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, 'Alkollüydüm, eve gitmek için çaldım' dedi; ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'da, parkta gözüne kestirdiği motosikletin gidon kilidini ayağıyla kırıp düz kontak yaparak çalan H.U. (23), motosikletle gezerken yakalandı. Şüpheli ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 21 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen H.U., parkta gözüne kestirdiği motosikletin yanına gelip çevreyi kontrol ettikten sonra gidon kilidini kırmaya çalıştı. Kilidi kıramayıp, çevreden geçenleri de fark eden şüpheli, sandalyeye oturup onların uzaklaşmasını bekledi. Bir süre sonra yeniden aynı motosikleti çalmayı deneyen H.U., başarılı olamayınca bu kez yanındaki başka bir motosiklete yöneldi. Şüpheli, gidon kilidini ayağıyla kırdığı motosikleti düz kontak yaparak çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Motosikletin çalındığı ihbarıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, H.U.'yu çaldığı motosikletle Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde gezerken yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, eve gitmek için motosikleti çaldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diyen H.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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