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Malatya'da evde eğitim gören öğrenciye karnesi teslim edildi

Malatya'da evde eğitim gören öğrenciye karnesi teslim edildi
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Malatya'da evde eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Hatime Çalışkan'a İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır tarafından karnesi ve mezuniyet belgesi takdim edildi.

Malatya'da evde eğitim gören 12. sınıf öğrencisine karnesi teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Hacı Ahmet Akıncı Lisesi öğrencisi olan ve evde eğitim gören Hatime Çalışkan'ı ziyaret etti.

Bakır, Çalışkan'a başarı dileyerek, azim ve gayretinden dolayı tebrik etti.

Daha sonra Çalışkan'a mezuniyet belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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