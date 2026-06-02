30 yıl önce ruhsat verilen villadaki yıkım kararına itiraz

ANKARA'da yaşayan ev hanımı Mine Y. (65), Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1996 yılında yapılan siteden 3 yıl önce satın aldığı yazlık villaya, belediye tarafından imara aykırılık gerekçesiyle kesilen 335 bin lira ceza ve yıkım kararını yargıya taşıdı. Mine Y., avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla para cezasının ve yıkım kararının iptali, ayrıca yürütmenin durdurulması talebiyle Balıkesir 2'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Mine Y., Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde 1996 yılında yapılan siteden 3 yıl önce yazlık villa aldı. Nisan ayında komşusu tarafından aranan Mine Y.'ye, yazlığının kapısına belediye tarafından yapı tatil zaptı asıldığı bildirildi. İlçe belediyesinin, nisan ayında binanın teras katı imara aykırı olduğu gerekçesiyle sitedeki ev sahiplerine 335 bin lira para cezası uyguladığı ve 1 ay içinde imara aykırılığın düzeltilmemesi halinde yıkım işlemi uygulanacağını bildirdiği anlaşıldı. Mine Y.'nin tüm komşularının da aynı işlemlerle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Durumu araştıran Mine Y., mimar ve ustalarla görüştü; ancak belediyenin talep ettiği şekilde bir düzeltmenin teknik olarak mümkün olmadığını öğrendi. Yazlığı satın aldığında yapının mevcut haliyle bulunduğunu belirten Mine Y., söz konusu aykırılıkların kendisi tarafından yapılmadığını ifade etti. Mine Y., para cezasının ve yıkım kararının iptali istemiyle ayrıca, yürütmenin durdurulması talebiyle avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

'İSTENEN DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Avukat Senem Yılmazel, Balıkesir 2'nci İdare Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin açıklama yaptı. Yılmazel, Mine Y.'nin söz konusu villanın 3'üncü sahibi olduğunu belirterek, "Müvekkil Ankara'da yaşayan birisi; tam hazırlık yapıp yazlığına gitmeyi planlarken geçen ay komşusu aradı. Bir yapı tatil zaptı düzenlenmiş ve kapıya asılmış. Bu yapı tatil zaptı şudur; belediyeler imara aykırı, ruhsata aykırı bir yapı tespit ettiği zaman bunları tutanakla tespit edip kapıya yapıştırırlar ve ciddi sonuçları olur. Önemli idari işlemlerin temelidir bu yapı tatil zabıtları. Yıkım kararı, para cezası gibi önemli kararlar alınır bunun akabinde. Daha sonra bu belgeyi benimle paylaştı ve maalesef bu kapıya asıldığı tarihten itibaren hüküm sonuç doğuruyor. Nisan ayında bu yazı kapıya asılmış ve kendisine 1 aylık süre verilmiş; 'Burada şu imara aykırılıklar, ruhsata aykırılıklar tespit edildi ivediyle bunları düzeltin' şeklinde. Daha sonra müvekkilim benimle, bir mimarla ve ustalarla görüştü. Fakat burada bu istenilen, talep edilen değişikliklerin yapılamayacağı, teknik bir imkansızlık olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bu çok eski kayıtlara, fotoğraflara eriştik; mimari projeye baktık. Yani bu yapı tatil zaptında istenilen değişikliklerin yapılması mümkün değil. Dolayısıyla ne yazık ki bir hukuka aykırılık söz konusu. Biz dava açmak zorunda kaldık. Çünkü bu yapı tatil zaptının akabinde bir de ne yazık ki para cezası verildi. Yaklaşık 335 bin lira bir para cezasına hükmedilmiş ve belli sürede ödenmesi talep edilmiş. Daha sonra da yıkım olacak. Böyle bir üzücü durum söz konusu. Biz Balıkesir İdari Mahkemesi'nde dava açtık. Yürütmenin durdurulması talep ettik. Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

'SUÇ VE CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNE AYKIRI'

Yılmazel, müvekkilinin villayı bu şekliyle aldığını belirterek, "Bu işlem tamamen suç ve cezaların şahsiliği ilkesine de aykırı. Yani bir suçu işleyen o suçla ilgili cezalandırılır. Oysaki müvekkilin tek suçu burayı satın almak. Hiçbir suçu yok. Ne bu para cezasını ödemek onun cezası olmalı ne de bu yıkım kararı. Yani insanlar yazlığına rahatlamaya giderken böyle bir mağduriyet söz konusu. Bu şekliyle satın almış. Yani biz burada bir hukuksuzluk olduğu kanaatinde olduğumuz için de dava açtık. İncelediğimiz kadarıyla, mimarların verdiği görüşlerle burası bu şekliyle yapılmış. Böyle ruhsat alınmış. Dolayısıyla biz de dava açmak zorunda kaldık. 30 yıl önce aynı belediye ruhsat vermiş. 'Ruhsata aykırı' diye bu sefer yıkım kararı verdi. Fakat 30 yıldır bu şekliyle kullanılmış. 30 yıl neden burası hiç denetlenmedi de 30 yıl sonra bu kadar malik perişan edildi. Biz şu an yürütmenin durdurulması talepli bir iptal davası açtık. Müvekkilim ev hanımı. Daha önce eşi vefat etmiş. Bütün hayatı boyunca biriktirdiği parasıyla bir yazlık ev almış. Onda da böyle mağduru olduğu için çok üzüntü içerisinde açıkçası" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı