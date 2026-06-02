Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler

Mahkemenin verdiği iptal kararının ardından CHP içindeki kriz derinleşerek devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, parti genel merkezinin tahliye edilmesi sürecine ve o gün kapıda yaşanan gerilime dair dikkat çekici detaylar paylaştı.

"BARDA BODYGUARDLIK YAPAN TİPLERLE GELDİLER"

Genel merkezin önüne polis, biber gazı ve plastik mermilerle gelindiğini ifade eden Özel, karşı safta yer alan bazı sivil şahıslara yönelik çok ağır ithamlarda bulundu. Özel, o gece karşılaştıkları manzarayı şu sözlerle anlattı:

"Bir mahkeme kararı elde; genel merkezin önüne polisle, biber gazıyla, plastik mermiyle geldiler. Sabaha kadar barda, pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tipler, bellerinde kasaturalarla gelip direkt gençlik kollarımızın karşısına dikildiler."

"EVLATLARIMIZI KORUMAK İÇİN KAPIYI KAPATTIK"

Kamuoyunda ve parti içinde günlerdir tartışılan "İçeridekiler kapıyı kapattı" eleştirilerine de yanıt veren Özel, bu hamlenin zorunlu bir güvenlik tedbiri olduğunu savundu. Bütün kamera kayıtlarının ortada olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Biz o kapıyı kapattırmasaydık, gençlik kollarımızın evlatlarının karşısına dikilen o olmadık tipler yüzünden bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği olaylar yaşanacaktı. Biz o kapıyı kapatarak evlatlarımızı koruduk; onlar ise o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar."

"BABA OCAĞINDA İKTİDARLA YÜRÜYENLER VAR"

Özel, konuşmasının son bölümünde parti içindeki bölünmüşlüğün altını çizerek mevcut tabloyu "İki tane Cumhuriyet Halk Partisi" sözleriyle tanımladı. TBMM çatısı altında bulunan kendi grubunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına ve demokrasiye sahip çıktığını belirten Özel, muhaliflerini iktidarla işbirliği yapmakla suçladı:

"Bugün burada oturanların meziyeti; demokrasiye sahip çıkmak, haklının ve ezilenin yanında durmak ve iktidara yürümektir. Diğer tarafta ise bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve haksız, hukuksuz bir mahkeme kararıyla bu partinin baba ocağında oturanlar var. Bu meseleyi göreceğiz ve hızla çözmek için cesaret göstereceğiz."

