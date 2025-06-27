ETÜ Akademisyenleri Kırsal Mahallelerde Bilim İletişimi Etkinliği Düzenledi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademisyenleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öncülüğünde başlatılan ve bilimin topluma daha etkili biçimde duyurulmasını amaçlayan "Bilim İletişimi Ofisi" Projesi kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler ve çocuklarla bir araya geldi.

Yakutiye ilçesine bağlı Altınbulak Mahallesi'nde "Bilim Kafe" etkinliği çerçevesinde "Minik Mucitler, Büyük Hayaller", "Sürdürülebilir Tarım" ve "Sağlıklı Gelecek" programlarıyla, çocuklar ve mahalle sakinlerine kapsamlı bilgi aktarıldı.

Altınbulak Mahallesi Millet Konağı bahçesinde kurulan stantta uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan çocuklar, güzel vakit geçirip doyasıya eğlendi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerin temel misyonlarından "topluma katkı" bağlamında bilgiyi topluma aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok konuya ilgi gösterdiklerini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Burada yapılan çalışmaların verimlilik noktasında birçok zaman verimin düşük olduğuyla ilgili eleştiriler, sıkıntılar aksettiriliyor. Biz de bu anlamda aslında gerek soğuğa karşı dayanıklı tohum noktasında, gerekse de bölgemizin iklim şartlarına uygun yetiştirilebilecek tohumculuk, yerli ve milli tohumun yetiştirilmesi noktasında birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da şimdi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümümüzden hocamız, biyo-tarım noktasında köylülerimizi bilgilendiriyor. Köylülerimiz, daha bilinçli ekim yapabilecekler. Hangi tohumları hangi şartlarda nasıl kullanacaklarını öğrenecekler ve bu anlamda elde edilen ürünün verimi de çok daha yüksek olacak."

"Toplumsal katkı bağlamında bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Çakmak, sadece tarım ve hayvancılık alanıyla değil sağlık alanında da vatandaşların bilgilendirildiğini anlatarak, "Hem köylülerimizle birlikte bir araya gelmiş olmak hem çocuklarımıza bu anlamda 21. yüzyılın becerilerini anlatma noktasında atölye çalışmaları yaptırmak, köylülerimizi gerek tarım ve hayvancılık, gerekse sağlık noktasında bilgilendirmek için bugün buradayız ve toplumsal katkı bağlamında bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Altınbulak Mahallesi Muhtarı Nuri Demir de hayata geçirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemizin yapmış olduğu etkinlikten çok fayda göreceğiz inşallah. Birbirimizle anlaşarak konuşarak daha iyi verim almak için çok güzel çalışmalarımız olacak. Bu konuda hocalarımız güzel bilgiler verdiler, bilgilendirdiler. Belki bilmediğimiz şeyler çok var. Üniversitemizin atmış olduğu bu adımdan faydalanarak bunları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.