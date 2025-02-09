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Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda, 'Bocca Nuova' kraterinde bir çatlaktan güçlü bir lav akışı gerçekleşti. Son günlerde kül püskürtme faaliyetlerinin de gözlemlendiği Etna, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olarak biliniyor.

İtalya'daki aktif yanardağlardan biri olan Etna Yanardağı'nın lav akıntısı, bölge halkını günden güne daha çok tedirgin ediyor.

Etna Yanardağı'nda Güçlü Lav Akıntısı Meydana Geldi

GÜÇLÜ BİR LAV AKIŞI GERÇEKLEŞTİ

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip yanardağın "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği belirtildi. Yanardağda son günlerde aralıklı şekilde kül püskürtme faaliyeti de gözlendiği ifade edildi.

Etna Yanardağı'nda Güçlü Lav Akıntısı Meydana Geldi

2024'TE DE AKTİF DURUMA GELMİŞTİ

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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