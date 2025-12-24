Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Çocuk YouTube kanalı yayına başladı
Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çocuklara enerji ve maden bilincini eğlenceli içeriklerle aktarmak amacıyla 'ETKB Çocuk YouTube Kanalı'nı kurdu. Bakan Bayraktar, çocukların bu platformdan yararlanarak enerjiyi eğlenerek öğreneceklerini belirtti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (ETKB), çocuklara enerji ve maden bilincini eğlenceli içeriklerle aktarmayı amaçlayan 'ETKB Çocuk YouTube Kanalı' yayına başladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de bir ilk olan ETKB Çocuk YouTube Kanalı'nı, enerjiyi ve madenleri çocukların dilinden anlatmak için kurduk. Çünkü Türkiye'nin yarınları, en büyük zenginliğimiz olan çocuklarımızın hayalleriyle var olacak. Bu kanalla rüzgarın gücünden güneşe, madenlerimizin gizemli dünyasından yerli kaynaklarımıza kadar Türkiye'nin enerji serüvenini çizgi filmlerle, eğlenceli hikayelerle ekranlara taşıyoruz. Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerinin keşif yolculuğu için hazırladığımız özel çizgi film serisi de şimdi ETKB Çocuk YouTube Kanalı'nda yayında. Enerjiyi öğrenmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Haydi çocuklar, keşfetmeye hazır mısınız? İzleyin, öğrenin, hayal edin" denildi.

BAKAN BAYRAKTAR: TÜM ÇOCUKLARIMIZI VE AİLELERİMİZİ BEKLİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğin mühendisleri, bilim insanları şimdiden yetişsin, enerjiyi severek öğrensin diye ETKB Çocuk YouTube kanalımız yayın hayatına başladı. Yerli ve milli kaynaklarımızı çocuklarımızın diliyle anlattığımız bu platforma tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bekliyoruz" dedi.

