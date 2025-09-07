Haberler

Etiyopya Yeni Yılı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği, 11 Eylül'de düzenlediği etkinlikte Etiyopya yeni yılını kutladı. Büyükelçi Adem Muhammed Mahmud, etkinlikte ayrıca Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın tamamlanmasını ve Türkiye ile Etiyopya arasındaki stratejik ortaklığı vurguladı.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği, 11 Eylül'e denk gelen "Etiyopya yeni yılını" Ankara'da düzenlediği etkinlikle kutladı.

Başkentte bir otelde yapılan "Etiyopya yeni yılı" etkinliğine Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud ile Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra davetliler katıldı.

Büyükelçi Mahmud, burada yaptığı konuşmada, tüm Etiyopyalılar ve Etiyopya dostlarının yeni yılını kutladı.

Etkinlik vesilesiyle Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın tamamlanmasını da kutlayan Mahmud, "Bu, Afrika'daki en büyük, dünyadaki 10'uncu en büyük baraj. Tamamlanması, bölgedeki coğrafi ve jeopolitik dinamiklerde derin bir değişime işaret ediyor." dedi.

Mahmud, Etiyopya- Türkiye stratejik ortaklığının giderek büyüdüğünü vurgulayarak, çeşitli işbirliği alanlarındaki ivmeye dikkati çekti.

Türkiye'nin ara buluculuğunda Etiyopya ile Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ne işaret eden Mahmud, bildirinin Etiyopya ile Türkiye arasındaki güven ilişkisine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Genel Müdür Yardımcısı Çavuşoğlu da Etiyopya yeni yılını kutlayarak, iyi ilişkiler yürüten Türkiye ile Etiyopya'nın sürekli etkileşim halinde olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından, Etiyopyalı çocuklar yeni yıl kutlama gösterisi yaptı ve pasta kesildi.

Etiyopya takviminde her yıl 11 veya 12 Eylül'e denk gelen günde yeni yılın gelişi kutlanıyor.

Miladi takvime göre 11 Eylül 2025 itibarıyla Etiyopya'da 2018 yılına girilecek.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
