Etiyopya'nın Eski Baş Müftüsü Hacı Ömer İdris Vefat Etti

Güncelleme:
Etiyopya'nın eski Baş Müftüsü ve İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı Ömer İdris, 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı, ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. İdris için Addis Ababa'daki Nur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Etiyopya'nın eski Baş Müftüsü ve İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Hacı Ömer İdris'in dün vefat ettiği bildirildi.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı Ömer İdris'in vefatı ülkede büyük üzüntüyle karşılandı.

85 yaşında hayatını kaybeden Hacı Ömer İdris için, 40 yılı aşkın süre ders ve vaaz verdiği Addis Ababa'daki Nur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Binlerce Müslüman, Hacı Ömer İdris'in cenaze namazını kılmak için bir araya geldi.

İslam İşleri Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Hacı Ömer İdris'in kısa süren bir rahatsızlığın ardından pazar günü yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hacı Ömer İdris'in vefatı dolayısıyla üzüntüsünü dile getirdi. Ahmed, Hacı Ömer İdris'in ailesine ve Müslüman topluma başsağlığı dileyerek, "Hacı Ömer'in farklı kesimleri birleştirmedeki ve İslam İşleri Yüksek Konseyini yasal olarak tanınan bir kurum haline getirmedeki katkılarını daima hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
