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Etiyopya Meclisi, Abiy Ahmed'i yeniden başbakan seçip görev süresini 2031'e uzattı

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Etiyopya parlamentosu, Haziran seçimlerinin ardından ilk kez toplanan Mecliste Abiy Ahmed'i 5 yıllığına yeniden başbakan seçti; böylece görev süresi 2031'e kadar uzadı. Abiy yemin ederek görevine başlarken denize erişimin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

ADDİS Etiyopya parlamentosu, Abiy Ahmed'i 5 yıllığına yeniden başbakan seçerek görev süresini 2031 yılına kadar uzattı.

Hazirandaki genel seçimlerin ardından ilk kez toplanan Mecliste seçilen Abiy, yemin ederek yeni görev dönemine başladı.

İktidardaki Refah Partisi, seçimlerde Meclis çoğunluğunu elde etmişti.

Parlamentodaki konuşmasında, denize erişimin Etiyopya için öncelikli bir hedef olduğunu belirten Abiy, bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini, ülkenin olası tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Meclisin kararıyla Abiy, 2031'e kadar sürecek yeni 5 yıllık başbakanlık dönemi için yetki aldı. Abiy, 2018'den bu yana Etiyopya'yı yönetiyor.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Abiy'i yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, barış, güvenlik ve kalkınma alanlarında işbirliğinin sürmesi temennisinde bulundu.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) de Abiy'in yeniden seçilmesini kutladı.

Eritre'nin 1993'te bağımsızlığını kazanmasından bu yana denize kıyısı bulunmayan Etiyopya'nın denize erişim hedefi, bölgedeki diplomatik tartışmaların başlıkları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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