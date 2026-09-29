Etiyopya Genelkurmay Başkanı, Eritre, Sudan, Mısır'ı çatışmaları körüklemekle suçladı

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ADDİS Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula, Eritre'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) için mali destek topladığını, Sudan ve Mısır'ın da Etiyopya'daki hükümet karşıtı grupları desteklediğini iddia etti.

Genelkurmay Başkanı Jula, yaptığı açıklamada, Eritre, Sudan ve Mısır'ı, Etiyopya'daki çatışmaları körüklemekle suçladı.

Jula, Eritre'nin Etiyopya'daki TPLF için mali destek topladığını, Sudan ve Mısır'ın da Etiyopya'daki hükümet karşıtı grupları desteklediğini öne sürdü.

Öte yandan Afar Bölgesel Yönetimi Başkanı Awol Arba, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Eritre ordusunun Afar bölgesinde Etiyopya ordusuna karşı çatışmalara doğrudan katıldığını ve Etiyopya ile Cibuti arasındaki ticaret yolunu kesmeyi amaçladığını öne sürdü.

Arba, "Maruz kaldığımız şey, sınırları güç kullanarak değiştirmeye yönelik bir girişim ve Afrika Birliği'nden müdahale talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın dış ticaretinde büyük önem taşıyan Cibuti koridorunun kuzey güzergahı Afar'dan geçiyor.

?Etiyopya ile Eritre arasında gerilim

Eritre'nin 1993'te yapılan referandumla Etiyopya'dan ayrılmasına rağmen Addis Ababa yönetimi, Assab Limanı'nın Eritre'ye bırakılmasını siyasi hata olarak nitelendirerek bu stratejik liman üzerinde hak iddia etmeyi sürdürüyor.

Etiyopya ile Eritre, uzun yıllar süren sınır anlaşmazlığının ardından 2018'de ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Eritre ordusu, 2020-2022 dönemindeki çatışmalarda Başbakan Abiy Ahmed yönetiminin yanında TPLF'ye karşı yer almıştı ancak Ahmed yönetiminin 2022'de Tigraylılarla uzlaşıp Pretoria Anlaşması'na imza atması üzerine, sürecin dışında bırakıldığı gerekçesiyle Eritre yönetimi Etiyopya hükümetine cephe almıştı.

Etiyopya'da çatışmalar

Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapı, 20 Eylül'de federal hükümete karşı ittifak kurduklarını açıklamıştı. İttifakta 2020-2022 döneminde hükümete karşı çatışan TPLF ve diğer gruplar da bulunuyor.

23 Eylül'de silahlı gruplarla ordu arasında patlak veren çatışmalar, Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde yoğunlaştı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların merkezinde, federal hükümetle bölgesel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı, siyasi temsil, toprak ve güvenlik güçlerinin statüsü bulunuyor.

Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya'nın kuzeyinde artan gerilim üzerine taraflara çatışmaları durdurmaları ve doğrudan görüşmelere dönmeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: AA