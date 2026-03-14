Haberler

Etiyopya'daki Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 70'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etiyopya'nın Gamo Bölgesi'nde meydana gelen şiddetli yağışların ardından oluşan heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e ulaştı. Çok sayıda kayıp kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Ölü sayısının 100'ü aşabileceği tahmin ediliyor.

ADDİS ABABA, 14 Mart (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyindeki Gamo Bölgesi'nde salı günü şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükselirken, çok sayıda kişidense haber alınamıyor.

Güney Etiyopya eyaletine bağlı Gamo Bölgesi'nin baş yöneticisi Demissie Admasu cuma günü yaptığı açıklamada şu ana kadar 70 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Admasu, kayıpların çoğunun şiddetli yağışın ardından suya doyan yamaçların çöktüğü dağlık bölgelerde meydana geldiğini belirtti.

Yerel polise göre, yıkıcı heyelanda kayıp olarak listelenen kişileri bulmak için arama çalışmaları sürerken, ölü sayısının 100'ü aşabileceği değerlendiriliyor.

Gamo Bölgesi Hükümet İletişim İşleri Departmanı, etkilenen bölgelerden 3.400'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yerel yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada, heyelan ve sel sularının oluşturduğu enkazın toplu taşıma yollarını tıkadığını, bunun da ulaşımı engelleyerek etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı

ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı