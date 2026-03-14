Etiyopya'daki Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 70'e Yükseldi

ADDİS ABABA, 14 Mart (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyindeki Gamo Bölgesi'nde salı günü şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükselirken, çok sayıda kişidense haber alınamıyor.

Güney Etiyopya eyaletine bağlı Gamo Bölgesi'nin baş yöneticisi Demissie Admasu cuma günü yaptığı açıklamada şu ana kadar 70 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Admasu, kayıpların çoğunun şiddetli yağışın ardından suya doyan yamaçların çöktüğü dağlık bölgelerde meydana geldiğini belirtti.

Yerel polise göre, yıkıcı heyelanda kayıp olarak listelenen kişileri bulmak için arama çalışmaları sürerken, ölü sayısının 100'ü aşabileceği değerlendiriliyor.

Gamo Bölgesi Hükümet İletişim İşleri Departmanı, etkilenen bölgelerden 3.400'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yerel yetkililer çarşamba günü yaptıkları açıklamada, heyelan ve sel sularının oluşturduğu enkazın toplu taşıma yollarını tıkadığını, bunun da ulaşımı engelleyerek etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua