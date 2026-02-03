Etiyopya, Trump'ın Hedasi Barajı'nın ABD tarafından finanse edildiği yönündeki iddiasını reddetti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Nil Nehri üzerinde inşa edilen Hedasi (Rönesans) Barajı'nın ABD tarafından finanse edildiği iddiasını reddetti.

Halk Temsilcileri Meclisi'nde konuşan Ahmed, barajın inşası için herhangi bir yabancı hükümetten "tek bir kuruş bile" almadıklarını ve projeyi yıllarca süren kamu bağış kampanyaları da dahil yalnızca Etiyopya'nın kendi kaynaklarıyla tamamladıklarını söyledi.

Ahmed, ayrıca Omo Nehri üzerinde başka bir büyük hidroelektrik projesini tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir konuşmasında ocak ayı sonunda ABD'nin Hedasi Barajı'nı neden finanse etmiş olabileceğini sorgulamış, Etiyopya yetkilileri ise bu iddiayı defalarca reddetmişti.

Trump, 21 Ocak'ta Davos'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde, Mısır ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığa konu olan baraj konusunda bir anlaşma yapılmasını istediğini belirtmişti.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, uzun yıllardan beri Hedasi Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başlamıştı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülkelere düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlanmıştı.