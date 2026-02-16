Haberler

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den "komşularıyla iyi ilişkiler" vurgusu Açıklaması

Güncelleme:
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinin yayılmacı niyetleri olmadığını vurgulayarak, komşularla işbirliği çağrısında bulundu. Kalkınma çabalarının kimsenin payını azaltmak anlamına gelmediğini belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinin herhangi bir coğrafi hırsı olmadığını, yayılmacı niyetler taşımadığını ve komşularının güvenliğini tehdit etme arayışında olmadığını bildirdi.

Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Arapça mesaj yayımlayarak halkının yaklaşan ramazan ayını kutladı.

Etiyopya'nın vefanın beşiği ve doğruluğun toprağı olduğunu belirten Ahmed, ülkesinin, "dünyaya tevhidin ilk sesini armağan eden, İslam'ın müezzini Bilal bin Rebah'ı (Bilal-i Habeşi) yetiştiren yer" olduğunu vurguladı.

Ahmed, "Kalkınma hakkımızı elde etme çabamız, başkalarının yaşam hakkını ellerinden alma çabası değildir." ifadesini kullanarak, Etiyopya'nın herhangi bir coğrafi hırsı olmadığını, yayılmacı niyetler taşımadığını ve komşularının güvenliğini tehdit etme arayışında olmadığını vurguladı.

"Nil, Allah'ın hepimize bahşettiği büyük bir ilahi sofradır"

Nil Nehri'nin önemine değinen Ahmed, şunları kaydetti:

"Su kaynaklarımız aracılığıyla kalkınma çabamız, hiçbir şekilde kimsenin payını azaltmak anlamına gelmez. Biz, yüce Nil'in ilahi bir armağan olduğuna inanıyoruz, adalet ve eşitlik içinde herkesin ondan faydalanması gerekir ki çatışma alanı değil, işbirliği köprüsü olsun. Büyük Nil, Allah'ın hepimize bahşettiği büyük bir ilahi sofradır, nimetlerini paylaşalım diye, damlaları için çekişelim diye değil."

Etiyopya'nın komşularına sadık olduğunun altını çizen Başbakan Ahmed, ülkesinin kötülük beslemediğini, haksızlık arzulamadığını, kimsenin payını azaltmaya yönelmediğini belirtti.

Ahmed, "Bugün 130 milyonu aşan halkının kalkınma destanını yazan Etiyopya, çevresine genişleme gözüyle değil, tamamlayıcılık ve bütünleşme nazarıyla bakmaktadır." diye konuştu.

"Denize erişim arzumuz, barışçıl ve varoluşsal bir zorunluluk"

Denize erişim arzularının, "barışçıl ve varoluşsal bir zorunluluk" olduğunu dile getiren Ahmed, bunun, insani ihtiyaçların ve nüfus artışının dayattığı meşru bir çağrı olduğunu söyledi.

Ahmed, bunun ayrıca komşuların egemenliğini zedelemeyen, başkalarının çıkarlarına zarar vermeyen bir ortaklık daveti olduğunu aktardı.

Etiyopya'nın refahının bölgenin tamamının refahı olduğuna inandıklarını kaydeden Ahmed, şöyle devam etti:

"Gerçek kalkınma, işbirliği kapılarını kapatmakta değil, bütünleşme ufuklarını açmaktadır. Acıların bağrından kopan bir millet olarak ilan ediyoruz ki artık savaş davullarının yerini barış dili almalıdır."

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
