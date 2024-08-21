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Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki trafik levhasına ve ardından duvara çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Alperen Atik (20) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Türkkızılayı Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 06 DZU 423 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan trafik uyarı levhasına ardından kaldırıma çıkıp duvara çarparak takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü Muhammet K. ve yolcu Alperen Atik, sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Atik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Muhammet K. ise hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Etimesgut Ankara trafik Güncel Haberler

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