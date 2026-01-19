ABB'nin 'Dostlar Konağı' Etimesgut'ta hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) mahalli kültürü ve mahalle dayanışmasını yaşatmak amacıyla Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde inşa edilen Dostlar Konağı hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı'nda genç hemşehrilerimizle bir araya geldik. Daha konforlu ve geniş bir mekanı hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

705 metrekare alan üzerine inşa edildi

Daha önce Sincan'da faaliyet gösteren merkez, yeni binasında daha geniş ve konforlu alanlarıyla Başkentli gençleri ağırlamaya başladı.

Etimesgut Yeşilova Mahallesi'nde hizmete açılan yeni tesisin, özellikle gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlaması, aynı zamanda mahalle dayanışmasını güçlendiren bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Toplam 705 metrekare alan üzerine inşa edilen Dostlar Konağı'nda 300 metrekarelik oyun salonu, 115 metrekarelik restoran, 120 metrekarelik açık oturma alanı ile 170 metrekarelik idari ve teknik alanlar yer alıyor.