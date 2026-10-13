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Etimesgut Belediyesi soruşturmasında başkan yardımcıları dahil 25 kişi gözaltına alındı

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Etimesgut Belediyesi soruşturmasında başkan yardımcıları dahil 25 kişi gözaltına alındı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'ndeki ihalelerde usulsüzlük ve menfaat temin etme iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 şüpheli, Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alındı.

ANKARA'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcıları dahil 25 kişi gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar/ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin etmek şeklindeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, şikayetçi beyanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları, ses ve video kayıtları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS analizi kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ile Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu; 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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