Haberler

Etimesgut Belediyesi'ne 'zimmet' operasyonu: 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etimesgut Belediyesi, sosyal yardım işleri müdürlüğü ve bağlı şirketlerdeki bazı çalışanlarla ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Gözaltı ve arama kararlarının, belediyenin teftiş müdürlüğü tarafından tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle alındığı bildirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Etimesgut Belediyesi'nden operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.'de görevli bazı çalışanlarımız ile ilgili gözaltı ve arama kararı alındığı kamuoyuna açıklanmıştır. Konu daha önce belediyemiz teftiş müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup, belediyemize herhangi bir şekilde operasyon yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S.K., 11 Eylül 2025 tarihinde belediyemiz ve şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

