Etimesgut Belediyesi'ne 'zimmet' operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay Başkanlığı denetimlerinde Etimesgut Belediyesi'ne ait Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'zimmet' suçundan soruşturma başlattı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sayıştay Başkanlığı'nca Etimesgut Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı olağan denetimleri sırasında, belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine 'zimmet' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sermayesinin tamamı belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
