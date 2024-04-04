Üye Girişi
Haberler

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Göreve Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Etimesgut'ta oyların yüzde 56,62'sini alarak Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Erdal Beşikçioğlu, görevi Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devraldı.

Belediyede düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Beşikçioğlu, belediye başkanı olduğu için duyduğu gururu ifade ederek, "Yurttaşlarımız, vatandaşlarımız böyle onurlu bir görevi layık gördü. Umarım biz de bu masanın, makamın olgunluğunu layığıyla yerine getirir, ayrıştırmadan, ayırmadan, birlik olarak belediyemizi layığıyla idare etmeye çalışırız." dedi.

Yaklaşık 90 gündür ilçenin sokak ve caddelerinde vatandaşlara kendisini anlattığını belirten Beşikçioğlu, seçim çalışmalarında doğru hareket etmesi sonucu vatandaşların kendisini belediye başkanlığıyla onurlandırdığını söyledi.

Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlara teşekkür eden Beşikçioğlu, "Bundan böyle bilsinler ki onlar için endişe eden, onlar için sevinen, onlarla beraber mutlu olan bir başkanları var. Bundan sonra da kol kola beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz. Umarım hepimize hayrolur." ifadelerini kullandı.

Cemal Satılmış ise Beşikçioğlu'nun Etimesgut'a güzel hizmetler yapması temennisinde bulunarak kendisini tebrik edip başarı diledi.

Konuşmaların ardından Satılmış, Beşikçioğlu'na başkanlık mührünü verdi ve çiçek takdim etti.

"Ankara halkının güvenini yüksek oy oranıyla almak, en büyük gururum"

Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, parti otobüsünden belediye önünde kendilerini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Yavaş, seçimlerde verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Ankara halkının güvenini bu kadar yüksek bir oy oranıyla almak, gerçekten benim, ailemin, destek veren herkesin en büyük gururu olacak." dedi.

Ankara'da önceki dönem 3 ilçe belediyesinin CHP'de olduğunu, bu dönem sayının 16'ya yükseldiğini aktaran Yavaş, "Çünkü Ankara halkı 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin canlı yayınlanan oturumlarını gördüler. Ben orada elimden tutmayan belediye başkanlarını seçimde gidip ilçeye şikayet edeceğimi söylemiştim. Gerçekten oralarda etkili oldu. İnşallah hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor." diye konuştu.

Kimseyi ayırmayacaklarını belirten Yavaş, "Başka partiden seçilen 8 ve bir bağımsız belediye başkanına yarın ilk belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz. 'Gelin, el ele tutalım. Vatandaşın tercihine saygımız sonsuz.' diyeceğiz ve eğer eski tutumlarını bırakır, onlar da elimizi tutar, 'Birlikte Ankara'ya hizmet edelim.' derlerse elbette bizler çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'de olmayan belediyelerde de oy farklarının çok yakın olduğunu aktaran Yavaş, bu ilçelerde de belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi.

Yavaş, Etimesgut Belediyesinin bütün personelinin Erdal Beşikçioğlu'nun mesai arkadaşı olacağından emin olduğunu ifade ederek, işini yapan, alın teriyle çalışan tüm personelin müsterih olmasını istedi.

Önceki dönem Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yavaş, "Halkın seçimi bu yönde olmuştur. Bize düşen, bundan sonra mahcup olmadan 'İyi ki Erdal Başkan seçilmiş.' dedirtecek şekilde çalışmaktır ve bunu da Erdal Başkanımın ve diğer belediye başkanlarımızın başaracağından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Yavaş şunları kaydetti:

"Buradan verilecek mesaj şudur, sürekli televizyonlarda konuşulan ve benim de iddia ettiğim gerçek belediyeciliğin ne olduğunu Ankara halkı gayet iyi anlatmış, bunu görmeyenlere, inkar edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Dolayısıyla biz aynı şekilde içinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadan, sizlerin parasını çarçur etmeden insana faydalı projelerimizi hayata geçirip mutlu olmanız için çalışacağız."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo kargolar dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE! Bugün kandil mi? Bu gece Kadir Gecesi mi? 2024 Kadir Gecesi ne zaman? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title