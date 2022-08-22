ETEK GİYDİRİP OYNATTIKLARI DAMADIN BAŞINDA YUMURTA KIRDILAR Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünün ardından yapılan eğlence damada zor anlar yaşattı. Düğün sonrası geleneğine göre damat Şafak Yüğrük'e makyaj yapıp etek giydirerek oynatan arkadaşları, sokağı süpürttükleri damadın başında yumurta kırdı. İnegöl'de Şafak ve Gözde Yüğrük çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünün ardından çiftin evinin önünde toplanan arkadaşları, damada zor anlar yaşattı. KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRDİLER Kadın kıyafetleri giydirilerek, makyaj yapılan damat Şafak Yüğrük ile sağdıcı, gece yarısı sokak ortasında oynadı. Sokak ortasına koyulan piknik tüpünün üstünde damada menemen yaptıran arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı. BAŞINDAN AŞAĞI ZEYTİNYAĞI DÖKTÜLER Bununla da yetinmeyen arkadaşları damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döktü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Düğünün ardından yapılan bu eğlence geleneğinin, kadınların işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatmak için yapıldığı belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Makyaj Bursa Güncel Haberler

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