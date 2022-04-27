Et ve Süt Kurumu'nda Üç Yönetim Kurulu Üyesi Görevinden Alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Et ve Süt Kurumu'nda Üç Yönetim Kurulu Üyesi Görevinden Alındı

ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde üç yönetim kurulu üyesi görevden alındı. Kurum Genel Müdürü Osman Uzun’un 28 Mart’ta görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı da bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde üç yönetim kurulu üyesi görevden alındı. Kurum Genel Müdürü Osman Uzun'un 28 Mart'ta görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı da bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde, genel müdür Osman Uzun'un görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Uzun'un görevden alındığı, 28 Mart 2022'de duyurulmuştu. Uzun'un yerine Mustafa Kayhan'ın getirildiği açıklanmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu'nun üç yönetim kurulu üyesi de görevinden alındı. Kurum Yönetim Kurulu üyesi Zekeriya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir görevlerinden alındı. Görevinden alınan Sezai Aydın görevinden alındı yerine ise Mehmet Ali Köse atandı.

ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel

Et ve Süt Kurumu, Osman Uzun, Gazete, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title