Estonya doğu sınırı için yüzlerce sığınak tedarik ediyor

Güncelleme:
Estonya, doğu sınırında konuşlandırılmak üzere 600 beton sığınak tedarik etmeyi planlıyor. Kamu ihalesi açan Estonya Savunma Yatırımları Merkezi, bu projeyle maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

ECDI Genel Müdür Yardımcısı Asko Kivinuk, bu çalışmayı güney komşularıyla yürütmekten memnuniyet duyduklarını ve ortak tedarik sayesinde maliyet tasarrufu sağlayacaklarını belirtti.

Kivinuk, "Baltık Savunma Hattı için ilk sığınaklar zaten teslim edildi ve kurulumları Estonya'nın güneydoğusu ve kuzeydoğusunda adım adım ilerliyor. Kazanılan deneyim, daha büyük ölçekli bir tedarike devam etme konusunda bize güven veriyor." ifadesini kullandı.

ECDI, Baltık Savunma Hattı'nı mevcut onaylı kapsamı dahilinde 2027 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Baltık Savunma Hattı, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın, Rusya ve Belarus ile olan kara sınırlarında olası bir askeri saldırıyı sınır hattında durdurmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
500

